Тротц – о Варламове: не знаю другого игрока, кто требует так мало тренерского внимания

Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротц поделился мнением об игре российского голкипера «островитян» Семёна Варламова.

«Я, наверное, не знаю другого такого игрока, который требует так мало тренерского внимания. Он понимает игру, понимает, что такое быть вратарём в НХЛ. Ему не нужно объяснять, что иногда бывают ошибки и что их как можно быстрее нужно оставить в прошлом», – цитирует Тротца официальный сайт НХЛ на русском языке.

«Варли – один из тех ребят, за которых не приходится беспокоиться после неудачной игры. Наоборот, хочется побыстрее снова бросить его в бой, потому что ты знаешь – он сделает всё, чтобы исправить ошибки», – говорил тренер перед шестой игрой серии второго раунда Кубка Стэнли с «Бостон Брюинз».