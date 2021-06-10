Одноклубник Варламова тепло поблагодарил его после победы в матче с «Бостоном»

Канадский нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Энтони Бовиллье поддержал одноклубника, российского голкипера Семёна Варламова после выхода в полуфинал Кубка Стэнли. В этой встрече Варламов отразил 23 броска и стал третьей звездой.

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Напомним, ранее в Нью-Йорке (США) на стадионе «Нассау Колизеум» состоялся шестой матч серии второго раунда Кубка Стэнли между «Нью-Йорк Айлендерс» и «Бостон Брюинз». Встреча завершилась победой «островитян» со счётом 6:2, благодаря которой им удалось выиграть серию 4-2 и выйти в полуфинал Кубка Стэнли.

В полуфинале Кубка Стэнли «Нью-Йорк Айлендерс» предстоит встретиться с «Тампа-Бэй Лайтнинг», которая оказалась сильнее «Каролины Харрикейнз» (4-1).

Действующим победителем Кубка Стэнли является «Тампа», которая в финальном матче прошлого сезона обыграла «Даллас Старз».