Давыдов: возвращение Овечкина в «Динамо» – мечта всех болельщиков бело-голубых

Бывший защитник московского «Динамо», трёхкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов рассказал о надежде, что российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вернётся в «Динамо» перед завершением карьеры.



«Это мечта всех болельщиков «Динамо», но на данном этапе она вряд ли исполнима. Наверное, Александр ещё какие-то сезоны проведёт в НХЛ, побьется за рекорд Уэйна Гретцки. Но я верю, что на финише своей карьеры Овечкин всё-таки вернется в родной клуб – к радости всех наших болельщиков», – цитирует Давыдова Russia-Hockey.

Напомним, что ранее нападающий «Вашингтона» рассказал о желании завершить карьеру в «Кэпиталз». Овечкин выступает за «Кэпс» с 2005 года.

За «Динамо» Овечкин играл с 2001 по 2005 год, а также во время локдауна НХЛ – в сезоне- 2012/2013.