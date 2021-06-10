Систему «Спартака» пополнил защитник из «Бурана»
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Защитник «Бурана» Максим Афанасьев пополнил систему московского «Спартака», сообщает официальный сайт красно-белых. Хоккеист подписал двусторонее соглашение до 30 апреля 2022 года, позволяющее ему играть как за основную команду в КХЛ, так и за фарм-клуб – воскресенский «Химик» – в ВХЛ.
Максим Афанасьев – воспитанник ярославского «Локомотива», в КХЛ играл также в составе череповецкой «Северстали». Всего у игрока в лиге 91 матч в КХЛ, где он набрал 13 очков: забросил две шайбы и отдал 11 результативных передач.
В составе «Локо» защитник трижды выиграл Кубок Харламова.
Прошедший сезон-2020/2021 Афанасьев провёл в череповецком клубе: сыграл 15 матчей в регулярном чемпионате отдал одну результативную передачу.
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