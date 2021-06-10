Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн посетил новую арену «Нью-Йорк Айлендерс»

Комиссионер Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмэн посетил новую арену «Нью-Йорк Айлендерс».



С сезона-2021/2022 новым стадионом клуба станет «UBS Arena», вмещающая 17 113 зрителей.



«Дух захватывает. Каждый, кто принимал участие в реализации проекта, может смело гордиться своей работой. Это великий момент для всего города.



Я был на матче, когда «Айлендерс» впервые получали Кубок Стэнли на своём льду… помню, что в то время остальные лиги стали копировать нас. Мы стали первыми, кто вручал главный приз в присутствии болельщиков. Тогда я стал свидетелем потрясающего зрелища.



Со старым стадионом связано множество воспоминаний, но пришло время двигаться дальше. Здесь восхитительные болельщики. В Нью-Йорке всегда умели болеть, жители этого года преданы своим командам, некоторые утверждают, что «Нассау Колизеум» являлась самой шумной ареной в лиге. Но этот стадион будет шуметь сильнее.



Здесь всё продумано: тут отличная планировка, зрителям будет очень удобно, и не только поклонникам «Айлендерс», но и тем, кто придет сюда на концерты или на семейные шоу. Эта арена станет популярной не только в Лонг-Айленде, но и во всем Нью-Йорке», – цитирует Беттмэна официальный сайт НХЛ.



Домашней ареной «Айлендерс» с 1972 по 2015 год был «Нассау Колизеум». Затем клуб переехал в «Барклейс-центр», но с сезона-2018/2019 вновь проводил часть домашних матчей на «Нассау Колизеум».