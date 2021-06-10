Бовиллье: «Айлендерс» ждут встречи с «Тампой». Хочется проверить себя против чемпионов
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Форвард «Нью-Йорк Айлендерс» Энтони Бовиллье после победы над «Бостоном» во втором раунде плей-офф Кубка Стэнли (6:2, 4-2) поделился ожиданиями от предстоящего полуфинала с «Тампа-Бэй Лайтнинг».
«Мы ждём встречи с «Тампой» в полуфинале. Хочется проверить себя на фоне действующих чемпионов», — приводит слова Бовиллье официальный сайт НХЛ.
В плей-офф-2019/2020 «Айлендерс» уже встречались с «Тампой» и уступили со счётом 2-4 в серии.
Напомним, «Тампа» во втором раунде оказалась сильнее «Каролины» — 4-1. «Лайтнинг» являются действующими обладателями Кубка Стэнли. В финальной серии 2020 года они обыграли «Даллас Старз» со счётом 4-2 в серии.
В другом полуфинале нынешнего розыгрыша «Монреаль» сыграет с победителем пары «Вегас» — «Колорадо».
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