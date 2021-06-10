Свечников: хотел бы остаться в «Каролине» до конца карьеры

Российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников сообщил о желании остаться в клубе до конца карьеры, а также подвёл итоги сезона.



«Я бы хотел остаться в «Каролине» до конца карьеры.



Это был не лучший сезон для меня, но всем было сложно. Расписание было очень тяжёлым, в короткий отрезок проходило очень много игр. Этим летом мы будем работать и постараемся стать только сильнее», — приводит слова Свечникова журналист Сара Цив в «твиттере».



Напомним, «Каролина» уступила во втором раунде плей-офф Кубка Стэнли-2021 в серии с «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счётом 1-4. Свечников провёл 55 игр в прошедшем регулярном сезоне, набрав 42 (15+27) очка при показателе полезности "+1". В плей-офф форвард сыграл в 11 матчах, забросил две шайбы и отдал шесть голевых передач.