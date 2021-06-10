Нельсон — о предстоящей серии с «Тампой»: нас ждёт мощнейшая команда. Битва будет знатная

Нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Брок Нельсон поделился ожиданиями от предстоящей полуфинальной серии Кубка Стэнли с «Тампа-Бэй Лайтнинг».
«Если хочешь выиграть всё, то должен обыгрывать сильнейших. Не думаю, что кто-то из наших ребят в последние дни сидел в раздевалке, мечтая о реванше за прошлый год.
Все фокусируются на ближайшей задаче. Только теперь мы можем перевернуть страницу и задуматься о „Тампе“. Разумеется, нас ждет мощнейшая команда, обладатель Кубка, который снова в полуфинале. Битва будет знатная», — приводит слова Нельсона официальный сайт НХЛ.
29-летний форвард свою карьеру в лиге с 2010 года выступает в составе «Айлендерс». В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Нельсон сыграл в 56 матчах, набрав 33 (18+15) очков при показателе полезности "-5". В плей-офф нападающий провёл 12 игр, забросив шесть шайб и отдав четыре передачи при показателе полезности "+2".
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