Дебур: последний бой — самый трудный. Особенно против такого соперника, как «Колорадо»
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Главный тренер «Вегас Голден Найтс» Питер Дебур поделился ожиданиями перед шестым матчем серии с «Колорадо».
«Это отличная возможность, но в то же время мы понимаем, насколько сложно нам придётся. Мы все знаем, что последний бой — он трудный самый. Особенно против такого соперника.
Если бы большинство хоккеистов не играло на пределе, то у нас не было бы шанса огорчать такую команду, как «Колорадо». Мы понимали, что должны показывать свой лучший хоккей во всех компонентах, и ребята в этом плане проделали отличную работу, предоставив нам шанс на победу», — приводит слова Дебура официальный сайт НХЛ.
Напомним, на данный момент счёт в серии между «Колорадо» и «Вегасом» — 2-3. Следующий матч начнётся завтра, 11 июня, в 4:00 мск.
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