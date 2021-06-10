Дебур: последний бой — самый трудный. Особенно против такого соперника, как «Колорадо»

Главный тренер «Вегас Голден Найтс» Питер Дебур поделился ожиданиями перед шестым матчем серии с «Колорадо».



«Это отличная возможность, но в то же время мы понимаем, насколько сложно нам придётся. Мы все знаем, что последний бой — он трудный самый. Особенно против такого соперника.



Если бы большинство хоккеистов не играло на пределе, то у нас не было бы шанса огорчать такую команду, как «Колорадо». Мы понимали, что должны показывать свой лучший хоккей во всех компонентах, и ребята в этом плане проделали отличную работу, предоставив нам шанс на победу», — приводит слова Дебура официальный сайт НХЛ.



Напомним, на данный момент счёт в серии между «Колорадо» и «Вегасом» — 2-3. Следующий матч начнётся завтра, 11 июня, в 4:00 мск.