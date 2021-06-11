«Коламбус» назвал имя нового главного тренера клуба

«Коламбус Блю Джекетс» назвал имя нового главного тренера клуба. Как сообщается на официальном сайте, новым наставником команды стал Брэд Ларсен.

Контрактное соглашение со специалистом подписано на три года. Последние семь сезонов он проработал в клубе помощником тренера – сперва Тодда Ричардса, а после Джона Тортореллы.

«Я очень горжусь тем, что являюсь обладателем синей куртки Колумбуса и частью этого замечательного коллектива в течение последних семи лет, и для меня большая честь быть главным тренером этого хоккейного клуба», — сказал Ларсен.

По итогам регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2020/21 «Коламбус» занял последнее место Центрального дивизиона и не смог выйти в плей-офф.