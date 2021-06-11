Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Вегас» победил «Колорадо» и вышел в полуфинал Кубка Стэнли

«Вегас» победил «Колорадо» и вышел в полуфинал Кубка Стэнли
Кирилл Горбачинский
Комментарии

В шестом матче четвертьфинала Кубка Стэнли «Вегас Голден Найтс» дома со счётом 6:3 обыграл «Колорадо Эвеланш». Таким образом, счёт в серии плей-офф стал 4-2 в пользу «Вегаса», который вышел в полуфинал турнира.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Ник Холден, Вильям Карлссон, Киган Колесар, Алекс Пьетранджело, Уильям Каррье и Макс Пасиоретти.

За «Колорадо» голы забили Девон Тэйвз, Микко Рантанен и Андре Бураковски. Российский форвард Валерий Ничушкин за 17.18 на площадке четыре раза бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «-2».

В полуфинале Кубка «Вегас» встретится с «Монреаль Канадиенс», который, в свою очередь, прошёл «Виннипег Джетс» со счётом 4-0. В другом полуфинальном противостоянии турнира сойдутся «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Нью-Йорк Айлендерс».

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала. 6-й матч
11 июня 2021, пятница. 04:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
6 : 3
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Тэйвз (Маккиннон, Саад) – 00:23' (5x5)   1:1 Холден (Смит, Руа) – 01:15' (5x5)   2:1 Карлссон (Мартинес) – 15:06' (5x5)   2:2 Рантанен (Маккиннон, Ландеског) – 23:47' (5x4)   3:2 Колесар (Пьетранджело, Теодор) – 34:27' (5x5)   3:3 Бураковски (Белльмар, Макар) – 36:52' (5x5)   4:3 Пьетранджело (Так, Пасиоретти) – 39:42' (5x5)   5:3 Каррье (Теодор, Макнэбб) – 51:46' (5x5)   6:3 Пасиоретти – 56:50' (en)
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021