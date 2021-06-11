«Вегас» победил «Колорадо» и вышел в полуфинал Кубка Стэнли

В шестом матче четвертьфинала Кубка Стэнли «Вегас Голден Найтс» дома со счётом 6:3 обыграл «Колорадо Эвеланш». Таким образом, счёт в серии плей-офф стал 4-2 в пользу «Вегаса», который вышел в полуфинал турнира.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Ник Холден, Вильям Карлссон, Киган Колесар, Алекс Пьетранджело, Уильям Каррье и Макс Пасиоретти.

За «Колорадо» голы забили Девон Тэйвз, Микко Рантанен и Андре Бураковски. Российский форвард Валерий Ничушкин за 17.18 на площадке четыре раза бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «-2».

В полуфинале Кубка «Вегас» встретится с «Монреаль Канадиенс», который, в свою очередь, прошёл «Виннипег Джетс» со счётом 4-0. В другом полуфинальном противостоянии турнира сойдутся «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Нью-Йорк Айлендерс».