MVP плей-офф белорусской Экстралиги попал в сферу интересов «Витязя»
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Нападающий сборной Беларуси и «Гомеля» Герман Нестеров попал в сферу интересов подмосковного «Витязя», сообщает издание «Белорусский хоккей».
В минувшем регулярном сезоне 29-летний нападающий провёл за «Гомель» 42 игры и набрал 39 (15+24) очков, а в плей-офф добавил 16 (6+10) баллов в 16 встречах. Нестеров выступает в клубе из Гомеля с сезона-2017/2018, взяв вместе с клубом Кубок Беларуси в 2017 году.
По окончании сезона в белорусской Экстралиге Нестеров получил сразу три награды – стал лучшим форвардом сезона, самым ценным игроком плей-офф и лучшим хоккеистом по мнению самих хоккеистов.
Также Нестеров дебютировал за сборную Беларуси на чемпионате мира 2021 года, где в четырёх играх забил один гол в ворота Швеции (1:0).
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