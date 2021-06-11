MVP плей-офф белорусской Экстралиги попал в сферу интересов «Витязя»

Нападающий сборной Беларуси и «Гомеля» Герман Нестеров попал в сферу интересов подмосковного «Витязя», сообщает издание «Белорусский хоккей».



В минувшем регулярном сезоне 29-летний нападающий провёл за «Гомель» 42 игры и набрал 39 (15+24) очков, а в плей-офф добавил 16 (6+10) баллов в 16 встречах. Нестеров выступает в клубе из Гомеля с сезона-2017/2018, взяв вместе с клубом Кубок Беларуси в 2017 году.



По окончании сезона в белорусской Экстралиге Нестеров получил сразу три награды – стал лучшим форвардом сезона, самым ценным игроком плей-офф и лучшим хоккеистом по мнению самих хоккеистов.



Также Нестеров дебютировал за сборную Беларуси на чемпионате мира 2021 года, где в четырёх играх забил один гол в ворота Швеции (1:0).