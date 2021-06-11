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Глава TSN поделился впечатлениями от «Омск Арены»

Глава TSN поделился впечатлениями от «Омск Арены»
Георгий Горностаев
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Глава телевизионной спортивной сети TSN Пол Грэхэм посетил «Омск Арену», сообщает официальный сайт стадиона.

«Я остался под большим впечатлением от возводимого комплекса. Всё выглядит здорово, стройка идёт полным ходом. Я понимаю, что здание будет очень красивым, думаю, все жители города ждут его с нетерпением. Впечатлён тем, как всё спланировано и грамотно устроено. В спорткомплексе будут созданы хорошие позиции для камеры, которые дадут классный, уникальный в своем роде, обзор. Грамотно спланированы и микст-зоны, и зоны для флеш-интервью. Я под большим впечатлением», – цитирует Грэхэма пресс-служба «Авангарда» на сайте «Омск Арены».

Напомним, что «Авангард» планирует вернуться на «Омск Арену» к сезону-2022/2023. Сейчас клуб играет в Балашихе.

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