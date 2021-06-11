Глава TSN поделился впечатлениями от «Омск Арены»

Глава телевизионной спортивной сети TSN Пол Грэхэм посетил «Омск Арену», сообщает официальный сайт стадиона.

«Я остался под большим впечатлением от возводимого комплекса. Всё выглядит здорово, стройка идёт полным ходом. Я понимаю, что здание будет очень красивым, думаю, все жители города ждут его с нетерпением. Впечатлён тем, как всё спланировано и грамотно устроено. В спорткомплексе будут созданы хорошие позиции для камеры, которые дадут классный, уникальный в своем роде, обзор. Грамотно спланированы и микст-зоны, и зоны для флеш-интервью. Я под большим впечатлением», – цитирует Грэхэма пресс-служба «Авангарда» на сайте «Омск Арены».

Напомним, что «Авангард» планирует вернуться на «Омск Арену» к сезону-2022/2023. Сейчас клуб играет в Балашихе.