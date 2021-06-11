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Голкипер Раск: я не буду играть ни за один клуб кроме «Бостона»

Голкипер Раск: я не буду играть ни за один клуб кроме «Бостона»
Георгий Горностаев
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Голкипер «Бостон Брюинз» Туукка Раск сообщил, что хочет продолжить карьеру в «Бостоне», сообщает журналист Джо Хаггерти в «Твиттере».

Срок соглашения 34-летнего игрока рассчитан до конца нынешнего сезона НХЛ.

«Я не буду играть ни за один клуб, кроме «Брюинс». Это наш дом. У нас трое детей, у них есть друзья в школе. Я не вижу никаких причин идти куда-либо еще на данном этапе моей карьеры.

Варианты на случай, если «Брюинс» не захотят меня переподписывать? Может, я поеду домой и буду играть в Финляндии? Я совладелец местной команды. Кто знает?» – цитирует Раска Хаггерти.

Напомним, ранее стало известно, что голкипер получил травму. Вратарь сообщал, что намерен восстановиться к январю или февралю 2022 года.

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