Овечкин и Яшкин на частном самолёте отправились в отпуск в Турцию

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отправился в отпуск в Турцию.
35-летний игрок улетел на отдых со своей семьёй на частном самолёте. Компанию ему составил бывший нападающий московского «Динамо» Дмитрий Яшкин, сообщается в «инстаграме» жены Яшкина Надежды.
Отметим, что для российских туристов полёты в Турцию приостановлены как минимум до 21 июня.
Напомним, «Вашингтон» вылетел в первом раунде плей-офф НХЛ, проиграв серию «Бостон Брюинз» в пяти матчах — 1-4.
В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги Овечкин провёл 45 матчей в регулярном чемпионате и набрал 42 очка: забросил 24 шайбы и отдал 18 результативных передач. Концовку регулярного чемпионата нападающий пропустил из-за травмы.
В плей-офф Овечкин сыграл в пяти матчах, где набрал 4 (2+2) очка.
- 12 июня 2021
-
13:36
-
13:11
-
13:00
-
12:54
-
12:31
-
12:06
-
11:42
-
11:37
-
11:18
-
10:49
-
10:25
-
10:00
-
09:48
-
09:23
-
08:46
- 11 июня 2021
-
23:13
-
22:50
-
22:20
-
21:46
-
21:06
-
20:36
-
20:14
-
19:53
-
19:30
-
18:52
-
18:35
-
18:32
-
18:15
-
18:09
-
17:55
-
17:37
-
17:24
-
16:55
-
16:03
-
15:57