Овечкин и Яшкин на частном самолёте отправились в отпуск в Турцию

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отправился в отпуск в Турцию.



35-летний игрок улетел на отдых со своей семьёй на частном самолёте. Компанию ему составил бывший нападающий московского «Динамо» Дмитрий Яшкин, сообщается в «инстаграме» жены Яшкина Надежды.



Отметим, что для российских туристов полёты в Турцию приостановлены как минимум до 21 июня.

Напомним, «Вашингтон» вылетел в первом раунде плей-офф НХЛ, проиграв серию «Бостон Брюинз» в пяти матчах — 1-4.



В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги Овечкин провёл 45 матчей в регулярном чемпионате и набрал 42 очка: забросил 24 шайбы и отдал 18 результативных передач. Концовку регулярного чемпионата нападающий пропустил из-за травмы.



В плей-офф Овечкин сыграл в пяти матчах, где набрал 4 (2+2) очка.