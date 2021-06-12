Стась — об уходе: «Трактор» предложил хорошие условия — лучше «Авангарда»

Нападающий Андрей Стась прокомментировал свой переход из «Авангарда» в «Трактор».



«С какими чувствами покидаю «Авангард»? Со смешанными. Я провёл в этом клубе четыре сезона — четыре классных сезона. Зацепил ещё время, когда «Авангард» в Омске выступал. Даже не представляю, что будет твориться в городе, когда построят арену и команда вернётся. Омск болеет хоккеем, а после такого успеха аншлаги обеспечены.



Что касается моего ухода, то это объясняется просто. Такова хоккейная жизнь. Сложно отыграть всю профессиональную карьеру в одном клубе.



Переход в «Трактор» — новый вызов для меня. Очень хочется повторить с Челябинском тот успех, который был в «Авангарде». Все знают, что «Трактор» ставит амбициозные задачи. У самого клуба большие традиции, классная школа. Надеюсь, у нас всё получится.



Почему же всё-таки решили расстаться с «Авангардом»? Так сложились обстоятельства. «Трактор» предложил хорошие условия — лучше, чем то, что предлагал «Авангард». Но мы расстались с омским клубом в хороших дружеских отношениях — пожали друг другу руки и сказали спасибо за эти годы. Никаких обид на «Авангард» у меня нет. Надеюсь, со стороны клуба ко мне тоже. Кто знает, быть может, ещё поработаем вместе.



Получается, сейчас ситуация похожа на ту, когда я приходил в «Авангард»? Знаете, про кучу команд на бумаге можно сказать, что всё классно. Не хочется загадывать. Через работы и микроклимат в команде постараемся добраться до цели», — приводит слова Стася официальный сайт Федерации хоккея Беларуси.

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