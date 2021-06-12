Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Стась — об уходе: «Трактор» предложил хорошие условия — лучше «Авангарда»

Стась — об уходе: «Трактор» предложил хорошие условия — лучше «Авангарда»
Владимир Лаевский
Комментарии

Нападающий Андрей Стась прокомментировал свой переход из «Авангарда» в «Трактор».

«С какими чувствами покидаю «Авангард»? Со смешанными. Я провёл в этом клубе четыре сезона — четыре классных сезона. Зацепил ещё время, когда «Авангард» в Омске выступал. Даже не представляю, что будет твориться в городе, когда построят арену и команда вернётся. Омск болеет хоккеем, а после такого успеха аншлаги обеспечены.

Что касается моего ухода, то это объясняется просто. Такова хоккейная жизнь. Сложно отыграть всю профессиональную карьеру в одном клубе.

Переход в «Трактор» — новый вызов для меня. Очень хочется повторить с Челябинском тот успех, который был в «Авангарде». Все знают, что «Трактор» ставит амбициозные задачи. У самого клуба большие традиции, классная школа. Надеюсь, у нас всё получится.

Почему же всё-таки решили расстаться с «Авангардом»? Так сложились обстоятельства. «Трактор» предложил хорошие условия — лучше, чем то, что предлагал «Авангард». Но мы расстались с омским клубом в хороших дружеских отношениях — пожали друг другу руки и сказали спасибо за эти годы. Никаких обид на «Авангард» у меня нет. Надеюсь, со стороны клуба ко мне тоже. Кто знает, быть может, ещё поработаем вместе.

Получается, сейчас ситуация похожа на ту, когда я приходил в «Авангард»? Знаете, про кучу команд на бумаге можно сказать, что всё классно. Не хочется загадывать. Через работы и микроклимат в команде постараемся добраться до цели», — приводит слова Стася официальный сайт Федерации хоккея Беларуси.

Новость по теме
Андрей Стась стал игроком «Трактора»
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021