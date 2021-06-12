Генменеджер «Тампы»: НХЛ расследовала дело Кучерова, всё было по правилам

Генеральный менеджер «Тампы-Бэй Лайтнинг» Жюльен Брисбуа прокомментировал ситуацию вокруг россиянина Никиты Кучерова, из-за которого у «Тампы» превышен потолок зарплат.

«Я знаю, что НХЛ расследовала дело Никиты Кучерова, и мы должны быть в состоянии объяснить операцию, время реабилитации, возвращение в игру, чтобы убедиться, что всё было сделано в соответствии с правилами и в соответствии с обстоятельствами. Это были разрешения, которые нам дали. И вот мы справились с этим», — цитирует Брисбуа The Athletic.

Напомним, после серии с «Каролиной Харрикейнз» защитник «Каролины» Даги Хэмилтон был возмущён участием в матче игрока, из-за которого превышен потолок зарплат. По итогам регулярного чемпионата Кучеров не сыграл ни одного матча из-за травмы.