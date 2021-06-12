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«Монреаль Канадиенс» поддержал Кристиана Эриксена. Игрок потерял сознание во время матча

«Монреаль Канадиенс» поддержал Кристиана Эриксена. Игрок потерял сознание во время матча
Георгий Горностаев
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«Монреаль Канадиенс», выступающий в Национальной хоккейной лиге, поддержал полузащитника сборной Дании Кристиана Эриксена, который потерял сознание во время матча Дания – Финляндия на Евро-2020.

«Наши мысли с Кристианом Эриксеном и его семьёй. В это невероятно сложное время за вами стоит весь спортивный мир», – написала пресс-служба клуба в «Твиттере».

Напомним, футболист потерял сознание в конце первого тайма матча Евро-2020 между сборными Дании и Финляндии, когда его партнёр вбрасывал мяч из аута. На поле экстренно вышли врачи, которые стали реанимировать футболиста. Некоторое время ему делали непрямой массаж сердца. Более чем через 10 минут его унесли с поля в сопровождении игроков датской сборной. Позднее футболист пришёл в сознание и его состояние стабилизировалось.

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