В Москве экс-хоккеиста ударили ножом в шею. В 2016-м игрок сломал другому мужчине череп
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Экс-хоккеиста московского «Метеора» Даниила Ямщикова ударили ножом в центре Москвы. Инцидент произошёл минувшей ночью на Цветном бульваре, сообщает РЕН ТВ.
По информации источника, 23-летний спортсмен был ранен в шею. Пострадавшего доставили в одну из столичных больниц в тяжёлом состоянии. В настоящее время он находится в реанимации. Подробности произошедшего уточняются.
В 2016 году Ямщиков сам участвовал в драке. Тогда хоккеист избил 34-летнего мужчину, которому позднее диагностировали перелом черепа. Как утверждали полицейские, хоккеист прыгал и топтался по голове пострадавшего.
Согласно данным, опубликованным на сайте Федерации хоккея Москвы, Ямщиков играл в Кубке ДЮСШ и в открытом первенстве Москвы за команду «Метеор».
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