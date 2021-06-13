Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

В Москве экс-хоккеиста ударили ножом в шею. В 2016-м игрок сломал другому мужчине череп

В Москве экс-хоккеиста ударили ножом в шею. В 2016-м игрок сломал другому мужчине череп
Георгий Горностаев
Комментарии

Экс-хоккеиста московского «Метеора» Даниила Ямщикова ударили ножом в центре Москвы. Инцидент произошёл минувшей ночью на Цветном бульваре, сообщает РЕН ТВ.

По информации источника, 23-летний спортсмен был ранен в шею. Пострадавшего доставили в одну из столичных больниц в тяжёлом состоянии. В настоящее время он находится в реанимации. Подробности произошедшего уточняются.

В 2016 году Ямщиков сам участвовал в драке. Тогда хоккеист избил 34-летнего мужчину, которому позднее диагностировали перелом черепа. Как утверждали полицейские, хоккеист прыгал и топтался по голове пострадавшего.

Согласно данным, опубликованным на сайте Федерации хоккея Москвы, Ямщиков играл в Кубке ДЮСШ и в открытом первенстве Москвы за команду «Метеор».

Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021