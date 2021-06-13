Райлли Смит: у «Монреаля» хороший вратарь, нужно создавать ему трудности

Форвард «Вегас Голден Найтс» Райлли Смит поделился ожиданиями от полуфинальной серии Кубка Стэнли с «Монреаль Канадиенс».



«Они проделали хорошую работу. Они играют в защитном стиле, ждут своего шанса. Надо быть терпеливыми и очень аккуратными при контроле шайбы. У них хороший вратарь, так что нужно создавать ему трудности и реализовывать свои моменты», — цитирует хоккеиста официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Напомним, полуфинальная серия между «Вегасом» и «Монреалем» начнётся во вторник, 15 июня. Старт первой игры — в 4:00 по московскому времени. «Голден Найтс» дошли минимум до полуфинала Кубка Стэнли в третий раз за четыре года существования организации. Клуб был основан в 2017 году, за это время он вышел в один финал Кубка Стэнли (сезон-2017/2018, поражение от «Вашингтон Кэпиталз» — 1-4), а в сезоне-2019/2020 участвовал в финале Западной конференции (уступил «Далласу» — 1-4).