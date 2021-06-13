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Генменеджер «Виннипега»: у нас один из лучших скаутских штабов. Мы будем полагаться на это

Генменеджер «Виннипега»: у нас один из лучших скаутских штабов. Мы будем полагаться на это
Никита Паглазов
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Генеральный менеджер «Виннипег Джетс» Кевин Чевелдэйофф прокомментировал работу клуба с точки зрения развития игроков.

«Мы знаем, что у нас один из лучших скаутских штабов. У «Виннипега» есть ясное представление о том, чего мы хотим от игроков, и чёткий набор критериев, по которым мы их оцениваем. Так что мы, очевидно, будем полагаться на это.

Каждая организация подходит к формированию состава по-разному, в зависимости от своего цикла и того, что они хотят получить.

Развитие игрока, как и развитие организации, не происходит в одночасье. Вы не можете просто полагаться на деньги, необходимо развивать весь клуб, чтобы побеждать на регулярной основе.

Нам повезло выйти в плей-офф в последние пару лет, и это потому, что мы движемся в правильную сторону: тренеры, менеджмент, игроки, скауты, персонал. Я горжусь этим», — приводит слова Чевелдэйоффа официальный сайт «Виннипега».

Напомним, драфт НХЛ-2021 состоится 23-24 июля.

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