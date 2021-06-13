Генменеджер «Виннипега»: у нас один из лучших скаутских штабов. Мы будем полагаться на это

Генеральный менеджер «Виннипег Джетс» Кевин Чевелдэйофф прокомментировал работу клуба с точки зрения развития игроков.
«Мы знаем, что у нас один из лучших скаутских штабов. У «Виннипега» есть ясное представление о том, чего мы хотим от игроков, и чёткий набор критериев, по которым мы их оцениваем. Так что мы, очевидно, будем полагаться на это.
Каждая организация подходит к формированию состава по-разному, в зависимости от своего цикла и того, что они хотят получить.
Развитие игрока, как и развитие организации, не происходит в одночасье. Вы не можете просто полагаться на деньги, необходимо развивать весь клуб, чтобы побеждать на регулярной основе.
Нам повезло выйти в плей-офф в последние пару лет, и это потому, что мы движемся в правильную сторону: тренеры, менеджмент, игроки, скауты, персонал. Я горжусь этим», — приводит слова Чевелдэйоффа официальный сайт «Виннипега».
Напомним, драфт НХЛ-2021 состоится 23-24 июля.
- 13 июня 2021
-
21:31
-
20:51
-
20:24
-
19:38
-
18:50
-
18:27
-
17:38
-
17:12
-
16:48
-
16:32
-
16:02
-
15:40
-
15:35
-
15:28
-
14:52
-
13:56
-
12:52
-
12:41
-
12:34
-
12:00
-
11:00
-
10:54
-
10:06
-
09:34
-
09:19
-
08:46
-
08:33
-
08:23
- 12 июня 2021
-
22:59
-
21:53
-
20:56
-
20:51
-
20:45
-
20:16
-
20:08