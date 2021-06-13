Источник: стала известна зарплата и сумма компенсации за форварда Рида Буше
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Стала известна сумма компенсации и зарплата американского нападающего Рида Буше, перешедшего в ярославский «Локомотив».
Как сообщает «Спорт-экспресс», «Локомотив» заплатил «Авангарду» за трансфер Буше 20 миллионов рублей, а зарплата игрока составит 75 млн в год.
Ранее сообщалось о желании игрока переехать в клуб НХЛ.
Форвард выступал в составе омского клуба с 2020 года. Буше стал лучшим бомбардиром «Авангарда» в прошедшем сезоне, набрав 48 (24+24) очков в 51 игре за омский клуб в регулярном чемпионате при показателе полезности «+11». В плей-офф Континентальной хоккейной лиги Рид Буше сыграл в 21 встрече, набрав 17 (8+9) очков при показателе полезности «+4». Он стал лучшим снайпером команды в плей-офф.
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