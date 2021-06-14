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«Айлендерс» на выезде одолели «Тампу» в первом матче полуфинала плей-офф Кубка Стэнли

«Айлендерс» на выезде одолели «Тампу» в первом матче полуфинала плей-офф Кубка Стэнли
Виталий Весёлый
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На стадионе «Амали-Арена» в Тампе прошёл первый матч полуфинала плей-офф Кубка Стэнли между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Нью-Йорк Айлендерс». Со счётом 2:1 победу праздновали гости.

На 33-й минуте первую шайбу в матче забросил нападающий «Айлендерс» Мэтью Барзал с передачи Джоша Бейли. На 46-й минуте отличился 26-летний Райан Пулок, ассистировал которому Джордан Эберле. Менее чем за минуту до окончания основного времени матча шайбу в сетку ворот «Айлендерс» отправил Брейден Пойнт при игре в большинстве, но сравнять счёт хоккеисты «Тампы» уже не успели.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

Напомним, во втором раунде плей-офф НХЛ «Тампа» прошла «Каролину Харрикейнз» (4-1), а «Айлендерс» оказались сильнее «Бостон Брюинз» (4-2).

В другом полуфинальном матче «Монреаль Канадиенс» встретится с «Вегас Голден Найтс».

Действующим победителем Кубка Стэнли является «Тампа», которая в финальном матче прошлого сезона обыграла «Даллас Старз» (4-2).

НХЛ - плей-офф. 1/2 финала. 1-й матч
13 июня 2021, воскресенье. 22:20 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
1 : 2
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 Барзал (Бейли) – 32:32' (5x5)   0:2 Пулок (Эберле) – 45:36' (5x5)   1:2 Пойнт (Киллорн, Кучеров) – 59:07' (6x4)
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