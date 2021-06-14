«Айлендерс» на выезде одолели «Тампу» в первом матче полуфинала плей-офф Кубка Стэнли

На стадионе «Амали-Арена» в Тампе прошёл первый матч полуфинала плей-офф Кубка Стэнли между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Нью-Йорк Айлендерс». Со счётом 2:1 победу праздновали гости.



На 33-й минуте первую шайбу в матче забросил нападающий «Айлендерс» Мэтью Барзал с передачи Джоша Бейли. На 46-й минуте отличился 26-летний Райан Пулок, ассистировал которому Джордан Эберле. Менее чем за минуту до окончания основного времени матча шайбу в сетку ворот «Айлендерс» отправил Брейден Пойнт при игре в большинстве, но сравнять счёт хоккеисты «Тампы» уже не успели.

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Напомним, во втором раунде плей-офф НХЛ «Тампа» прошла «Каролину Харрикейнз» (4-1), а «Айлендерс» оказались сильнее «Бостон Брюинз» (4-2).



В другом полуфинальном матче «Монреаль Канадиенс» встретится с «Вегас Голден Найтс».



Действующим победителем Кубка Стэнли является «Тампа», которая в финальном матче прошлого сезона обыграла «Даллас Старз» (4-2).