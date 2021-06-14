Варламов — о матче с «Тампой»: ключевым моментом было то, что мы не прогнулись сразу

Голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Семён Варламов подвёл итоги первого матча полуфинальной серии Кубка Стэнли с «Тампой-Бэй Лайтнинг» (2:1, 1-0).

«Мы хорошо провели весь матч. Играли с отдачей, с хорошей физикой. Мы играли в свой хоккей. Сегодня мы сосредоточились именно на своей игре. Думаю, именно поэтому мы добились успеха.

Да, мы хорошо стартовали в этом матче, отлично провели первый период. И хотя не было голов, всё равно это было ключевым моментом с «Тампой», что мы не прогнулись сразу. Мы играли с большой отдачей, и так было на протяжении всего матча. Когда ты стараешься придерживаться своего хоккея, то важно избегать глупых удалений. Потому что «Лайтнинг» очень здорово играют в большинстве. Посмотрите, у них сегодня было две попытки, и одну они использовали», — приводит слова Варламова официальный сайт НХЛ на русском языке.