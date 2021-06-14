Главный тренер «Айлендерс» Барри Тротц раскрыл составляющие победы в матче с «Тампой»

Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротц подвёл итоги первого матча полуфинальной серии Кубка Стэнли с «Тампой-Бэй Лайтнинг» (2:1, 1-0).

«Если проводить такие параллели, то этот поединок больше напомнил прошлогодние кубковые матчи с „Тампой“. Я думаю, что команды в этой дуэли в целом такие же, как в прошлом году. Системно мы очень похожи. И ни у „Тампы“, ни у нас за этот год не прошёл капитальный ремонт с перестройкой состава. Что мы ожидали увидеть сегодня, то и увидели. Познакомились заново с отлично известной командой, которую не видели девять месяцев. Для нас это хорошее начало серии.

Составляющие успеха? Первое — контроль шайбы, второе — дисциплина, третье — отсутствие неоправданного риска. Мы принимали правильные решения, двигали ногами и отлично обращались с шайбой», — приводит слова Тротца официальный сайт НХЛ на русском языке.