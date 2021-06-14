Вратари Варламов и Сорокин установили уникальное достижение «Айлендерс»

Голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Семён Варламов отразил 30 бросков из 31 в матче полуфинала Кубка Стэнли с «Тампой-Бэй Лайтнинг» (2:1, 1-0) и был признан второй звездой.



Россиянин одержал четвёртую победу подряд в текущем плей-офф. Ранее серию из четырёх выигранных матчей в нынешнем розыгрыше выдал вратарь ньюйоркцев Илья Сорокин.



Как отмечает пресс-служба НХЛ на официальном сайте, до этого за всю историю Кубка Стэнли было только два случая, когда в ходе одного розыгрыша два голкипера одного клуба одерживали не менее чем по четыре победы подряд.

В 1980 году вратари «Филадельфии Флайерз» Фил Майр и Пит Питерс выдали серии из пяти выигранных матчей, а в 1972-м отличился тандем из «Бостон Брюинз»: у Эдди Джонстона было шесть побед подряд, у Джерри Чиверса — пять.

Таким образом, этот случай стал первым в истории «Айлендерс».