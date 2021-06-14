Захаркин рассказал, есть ли возможность, что он с Быковым поедет на Олимпиаду-2022

Бывший тренер сборной России и новый консультант немецкого «Крефельд Пингвин» Игорь Захаркин рассказал, есть ли возможность, что он отправится на Олимпиаду-2022 в штабе сборной России.
«Реально ли увидеть на Олимпиаде в Пекине, что в штаб сборной России в той или иной роли входят Вячеслав Быков и Игорь Захаркин? У вас вопрос и вправду прямой, но я буду уворачиваться от летящей в меня пули. Потому что вопрос не ко мне.
Я и так уже взбудоражен после футбольного матча Россия — Бельгия (0:3). Но отмечу, что работу к Олимпиаде в других сборных мира ведут не только над игроками, но и над штабами. И те менеджерские группы, которые правильно работают на всей дистанции, добиваются наилучших успехов.
Речь не только о сборной России. Посмотрите на КХЛ, шведскую лигу, НХЛ… Там, где правильно работают менеджеры и тренерские штабы, команды, как правило, добиваются победы.
Если вдруг меня пригласят в штаб сборной России поработать на Олимпиаде, из «Крефельда» отпустят? Не хочу отвечать на такие гипотетические вопросы. Если будут какие-то предложения от ФХР и мы чего-то достигнем, думаю, конечно, «Крефельд» всегда пойдет навстречу. Уже потому, что за немецкий клуб будут играть кандидаты в сборную, например, Словении. Они будут задействованы на Олимпиаде», — приводит слова Захаркина «Матч ТВ».
- 14 июня 2021
-
17:08
-
17:00
-
16:28
-
16:13
-
15:56
-
15:22
-
14:58
-
14:36
-
14:15
-
13:53
-
13:31
-
13:14
-
12:48
-
12:43
-
12:28
-
12:11
-
11:55
-
11:21
-
11:00
-
10:30
-
10:16
-
10:00
-
09:34
-
09:17
-
09:05
-
08:50
-
08:35
-
01:48
-
01:16
-
00:41
-
00:04
- 13 июня 2021
-
23:50
-
22:58
-
22:34
-
22:13