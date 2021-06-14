Захаркин рассказал, есть ли возможность, что он с Быковым поедет на Олимпиаду-2022

Бывший тренер сборной России и новый консультант немецкого «Крефельд Пингвин» Игорь Захаркин рассказал, есть ли возможность, что он отправится на Олимпиаду-2022 в штабе сборной России.

«Реально ли увидеть на Олимпиаде в Пекине, что в штаб сборной России в той или иной роли входят Вячеслав Быков и Игорь Захаркин? У вас вопрос и вправду прямой, но я буду уворачиваться от летящей в меня пули. Потому что вопрос не ко мне.



Я и так уже взбудоражен после футбольного матча Россия — Бельгия (0:3). Но отмечу, что работу к Олимпиаде в других сборных мира ведут не только над игроками, но и над штабами. И те менеджерские группы, которые правильно работают на всей дистанции, добиваются наилучших успехов.



Речь не только о сборной России. Посмотрите на КХЛ, шведскую лигу, НХЛ… Там, где правильно работают менеджеры и тренерские штабы, команды, как правило, добиваются победы.



Если вдруг меня пригласят в штаб сборной России поработать на Олимпиаде, из «Крефельда» отпустят? Не хочу отвечать на такие гипотетические вопросы. Если будут какие-то предложения от ФХР и мы чего-то достигнем, думаю, конечно, «Крефельд» всегда пойдет навстречу. Уже потому, что за немецкий клуб будут играть кандидаты в сборную, например, Словении. Они будут задействованы на Олимпиаде», — приводит слова Захаркина «Матч ТВ».