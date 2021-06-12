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Р. Ротенберг: сделаем всё, чтобы защитить звание олимпийских чемпионов в Пекине

Р. Ротенберг: сделаем всё, чтобы защитить звание олимпийских чемпионов в Пекине
Владимир Лаевский
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Первый вице-президент ФХР, глава штаба сборной России, вице-президент санкт-петербургского СКА Роман Ротенберг на своей странице в «Инстаграме» подвёл итоги сезона-2020/2021.

«Подошёл к концу хоккейный сезон. Не всё сложилось так, как мы рассчитывали, но это мотивирует работать ещё больше. Хочу сказать огромное спасибо всем игрокам, тренерам, врачам, массажистам, точильщикам, аналитикам, а главное — нашим болельщикам. Даже в таких необычных условиях мы чувствовали вашу поддержку, знали, что за все сборные России искренне переживают. Следующий сезон — особенный, и мы сделаем всё, чтобы защитить звание олимпийских чемпионов в Пекине. Ещё раз спасибо за веру в команду и поддержку», — говорится в сообщении.

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