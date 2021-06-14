«Каролина» разрешит Хэмилтону вести переговоры с другими клубами
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Защитник «Каролины Харрикейнз» Даги Хэмилтон может сменить клуб в летнее трансферное окно.
Как сообщает в «Твиттере» журналист Эллиотт Фридман, «Каролина» разрешит хоккеисту переговоры с клубами НХЛ. Как отмечает Фридман, Хэмилтон хочет изучить варианты с другими командами лиги и понять, смогут ли «Харрикейнз» сделать самое лучшее предложение для него.
В случае, если «Каролина» окажется самым привлекательным с точки зрения денег клубом, защитник собирается подписать новое соглашение.
28 июля Хэмилтон может получить статус неограниченно свободного агента. В нынешнем сезоне защитник провёл 55 матчей в регулярном чемпионате, набрав 42 (10+32) очка при показателе полезности "+20". В плей-офф Хэмилтон сыграл в 11 встречах, набрав 5 (2+3) баллов.
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