«Каролина» разрешит Хэмилтону вести переговоры с другими клубами

Защитник «Каролины Харрикейнз» Даги Хэмилтон может сменить клуб в летнее трансферное окно.



Как сообщает в «Твиттере» журналист Эллиотт Фридман, «Каролина» разрешит хоккеисту переговоры с клубами НХЛ. Как отмечает Фридман, Хэмилтон хочет изучить варианты с другими командами лиги и понять, смогут ли «Харрикейнз» сделать самое лучшее предложение для него.



В случае, если «Каролина» окажется самым привлекательным с точки зрения денег клубом, защитник собирается подписать новое соглашение.



28 июля Хэмилтон может получить статус неограниченно свободного агента. В нынешнем сезоне защитник провёл 55 матчей в регулярном чемпионате, набрав 42 (10+32) очка при показателе полезности "+20". В плей-офф Хэмилтон сыграл в 11 встречах, набрав 5 (2+3) баллов.