Швейцарский нападающий Хофман стал игроком «Коламбуса»

Швейцарский нападающий Грегори Хофман переходит в клуб Национальной хоккейной лиги «Коламбус Блю Джекетс».
Как сообщает официальный сайт клуба, контракт с форвардом заключён сроком на один сезон. 28-летний Хофман был приобретён в результате обмена с «Каролиной Харрикейнз» 21 февраля 2021 года. Изначально хоккеист был выбран клубом в четвёртом раунде драфта НХЛ-2011 под общим 103-м номером, но так и не провёл ни одного сезона в лиге, выступая в Европе.
В сезоне-2020/2021 Хофман выступал в швейцарской лиге за «Цуг». За 36 матчей регулярного чемпионата он набрал 41 (18+23) очко. В плей-офф форвард сыграл в 13 встречах, набрав 14 (6+8) баллов. Отметим, что «Цуг» стал чемпионом Швейцарии. Также Хофман сыграл за национальную команду на ЧМ-2021. В восьми матчах он набрал 8 (6+2) очков.
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