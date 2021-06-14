Флёри: будучи подростком, я являлся большим поклонником «Монреаля»

Вратарь «Вегас Голден Найтс» Марк-Андре Флёри рассказал об отношении к «Монреаль Канадиенс».



«Я всегда являлся большим поклонником «Монреаля», будучи подростком. На протяжении всей своей карьеры я всегда наблюдал за ними. У них огромная история побед, в том числе в Кубке Стэнли. Уверен, что это здорово, когда такие легенды, как Боб Гейни, возвращаются и работают в клубе.



Но не имеет значения, есть ли у вас 24 титула чемпиона или нет. Я думаю, что нам нужно играть в свой хоккей, быть готовыми к различному течению событий и постараться выигрывать. Нужно думать о настоящем», — приводит слова Флёри официальный сайт «Вегаса».



Напомним, полуфинальная серия между «Вегасом» и «Монреалем» начнётся во вторник, 15 июня. Старт первой игры — в 4:00 по московскому времени. «Голден Найтс» дошли минимум до полуфинала Кубка Стэнли в третий раз за четыре года существования организации. Клуб был основан в 2017 году, за это время он вышел в один финал Кубка Стэнли (сезон-2017/2018, поражение от «Вашингтон Кэпиталз» — 1-4), а в сезоне-2019/2020 участвовал в финале Западной конференции (уступил «Далласу» — 1-4).