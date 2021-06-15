Кофилд: у «Монреаля» были шансы вернуться в игру. Игра была равной долгое время

Нападающий «Монреаля» Коул Кофилд подвёл итоги первой встречи полуфинала Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс» (1:4).
«Мне кажется, у нас были шансы вернуться в игру. На протяжении долгого времени игра была равной. Мы сократили отставание до 1:2, но рикошеты сыграли не в нашу пользу. Мы можем поработать надо многими вещами, и мы будем готовы к следующей игре», — приводит слова Кофилда официальный сайт НХЛ.
В нынешнем плей-офф форвард сыграл в 10 матчах, набрав 5 (1+4) баллов при показателе полезности "-2".
Второй матч между «Канадиенс» и «Голден Найтс» состоится в четверг, 17 июня. Начало встречи — в 4:00 по московскому времени.
Напомним, на предыдущей стадии турнира «Вегас» победил «Колорадо Эвеланш» со счётом 4-2 в серии, а «Монреаль» оказался сильнее «Виннипег Джетс» — 4-0.
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