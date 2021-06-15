Хедман: легко запаниковать и согнуться под давлением. Но мы приветствуем этот вызов

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Виктор Хедман поделился мнением о ходе полуфинальной серии Кубка Стэнли с «Нью-Йорк Айлендерс».



«С тех пор, как Купер принял команду, мы нередко бывали в этой ситуации. Мы проиграли первый матч в том числе и в прошлогоднем финале. Легко запаниковать, согнуться под давлением, что следующий матч нужно выигрывать во что бы то ни стало. Мы, безусловно, хотим это сделать, но нельзя выходить на лед, скованными страхом. Нужно приветствовать этот вызов и просто играть в свой хоккей. Мы должны доверять той игре и в нападении, и в обороне, в которую мы умеем играть.



Иногда кажется, что линия для паса открыта, но соперники очень быстро ее перекрывают. Мы посмотрели много видео, разбирались, что работает, а что нет. В первой игре мы безалаберно обращались с шайбой, совершили слишком много потерь и сами помогли им нас обыграть. У нас есть кубковый опыт игры против „Айлендерс“, пусть и девятимесячной давности. Мы знаем, что нужно делать, чтобы добиться успеха», — приводит слова Хедмана официальный сайт НХЛ.