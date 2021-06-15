«Витязь» сообщил о подписании контрактов с шестью игроками

Подмосковный «Витязь» заключил контракты с шестью игроками.
В команду приходит канадский нападающий Даниэль Одетт — сезон-2020/2021 он провёл в финском «Лукко», став чемпионом Финляндии, сообщает официальная страница клуба во «Вконтакте».
Также в «Витязь» переходит нападающий сборной Беларуси и «Гомеля» Герман Нестеров. В минувшем сезоне он стал вице-чемпионом Беларуси, забросил единственную шайбу в ворота шведов, которая стала победной для белорусов и не пустила Швецию в плей-офф ЧМ-2021.
Атаку «Витязя» пополнит также 26-летний нападающий Вячеслав Лещенко, выступавший за «Сочи», московский «Спартак» и «Ак Барс». Минувший сезон форвард провёл в «Куньлунье».
Новые контракты с «Витязем» заключили защитник Игорь Головков, нападающие Фёдор Малыхин и Артём Иванюженков.
- 15 июня 2021
-
15:04
-
14:39
-
14:12
-
13:48
-
13:35
-
13:05
-
12:38
-
12:04
-
11:50
-
11:19
-
11:01
-
10:55
-
10:35
-
10:09
-
10:02
-
09:33
-
09:06
-
08:40
-
08:18
-
07:50
-
07:30
-
07:25
-
07:16
-
07:00
-
06:53
-
06:49
-
06:02
-
05:12
-
04:36
-
00:23
- 14 июня 2021
-
23:35
-
23:11
-
22:50
-
22:16
-
21:49