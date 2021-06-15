«Витязь» сообщил о подписании контрактов с шестью игроками

Подмосковный «Витязь» заключил контракты с шестью игроками.



В команду приходит канадский нападающий Даниэль Одетт — сезон-2020/2021 он провёл в финском «Лукко», став чемпионом Финляндии, сообщает официальная страница клуба во «Вконтакте».



Также в «Витязь» переходит нападающий сборной Беларуси и «Гомеля» Герман Нестеров. В минувшем сезоне он стал вице-чемпионом Беларуси, забросил единственную шайбу в ворота шведов, которая стала победной для белорусов и не пустила Швецию в плей-офф ЧМ-2021.



Атаку «Витязя» пополнит также 26-летний нападающий Вячеслав Лещенко, выступавший за «Сочи», московский «Спартак» и «Ак Барс». Минувший сезон форвард провёл в «Куньлунье».



Новые контракты с «Витязем» заключили защитник Игорь Головков, нападающие Фёдор Малыхин и Артём Иванюженков.