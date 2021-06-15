Журналист The Athletic представил свой рейтинг драфта НХЛ-2021

Журналист The Athletic Кори Пронман представил свой финальный рейтинг драфта НХЛ-2021. Россияне не вошли в топ-10 рейтинга.
1. з Оуэн Пауэр (университет Мичигана, NCAA)
2. н Дилан Гюнтер («Эдмонтон Ойл Кингс», WHL)
3. н Вильям Эклунд («Юргорден», Швеция)
4. з Люк Хьюз (USNTDP, США)
5. н Мэттью Бенирс (университет Мичигана, NCAA)
6. н Кент Джонсон (университет Мичигана, NCAA)
7. н Чез Люсиус (USNTDP, США)
8. з Брандт Кларк («Нове Замки», Словакия)
9. н Мэйсон Мактавиш («Ольтен», Швейцария)
10. в Себастьян Косса («Эдмонтон Ойл Кингс», WHL)
...14. н Никита Чибриков (СКА)
...16. з Кирилл Кирсанов (СКА)
...24. н Федор Свечков (СКА)
...25. з Даниил Чайка (ЦСКА)
...34. н Прохор Полтапов («Красная Армия»)
...41. з Дмитрий Костенко («Спартак»)
...44. з Артем Грушников («Гамильтон», OHL)
...46. н Александр Кисаков (МХК «Динамо»)
...49. з Владислав Лукашевич («Локо»)
...68. н Даниил Лазутин («СКА-1946»)
...80. н Илья Федотов («Чайка»)
...83. н Илья Федотов («Ак Барс»)
...95. н Дмитрий Зуган («Красная Армия»)
...101. в Максим Моторыгин (МХК «Динамо»)
...109. н Дмитрий Кателевский («Барс»)
...111. н Захар Бардаков («Витязь»)
...112. н Василий Атанасов («Мамонты Югры»)
...113. н Матвей Петров («Крылья Советов»)
...123. з Никита Новиков (МХК «Динамо»)
...125. н Никита Буруянов (МХК «Динамо Санкт-Петербург»)
...126. з Николай Макаров («Красная Армия»)
...128. з Даниил Соболев («Виндзор», OHL)
...132. н Матвей Надворный (МХК «Динамо»)
...151. н Илья Иванцов («СКА-1946»).
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