Журналист The Athletic представил свой рейтинг драфта НХЛ-2021

Журналист The Athletic Кори Пронман представил свой финальный рейтинг драфта НХЛ-2021. Россияне не вошли в топ-10 рейтинга.

1. з Оуэн Пауэр (университет Мичигана, NCAA)

2. н Дилан Гюнтер («Эдмонтон Ойл Кингс», WHL)

3. н Вильям Эклунд («Юргорден», Швеция)

4. з Люк Хьюз (USNTDP, США)

5. н Мэттью Бенирс (университет Мичигана, NCAA)

6. н Кент Джонсон (университет Мичигана, NCAA)

7. н Чез Люсиус (USNTDP, США)

8. з Брандт Кларк («Нове Замки», Словакия)

9. н Мэйсон Мактавиш («Ольтен», Швейцария)

10. в Себастьян Косса («Эдмонтон Ойл Кингс», WHL)

...14. н Никита Чибриков (СКА)

...16. з Кирилл Кирсанов (СКА)

...24. н Федор Свечков (СКА)

...25. з Даниил Чайка (ЦСКА)

...34. н Прохор Полтапов («Красная Армия»)

...41. з Дмитрий Костенко («Спартак»)

...44. з Артем Грушников («Гамильтон», OHL)

...46. н Александр Кисаков (МХК «Динамо»)

...49. з Владислав Лукашевич («Локо»)

...68. н Даниил Лазутин («СКА-1946»)

...80. н Илья Федотов («Чайка»)

...83. н Илья Федотов («Ак Барс»)

...95. н Дмитрий Зуган («Красная Армия»)

...101. в Максим Моторыгин (МХК «Динамо»)

...109. н Дмитрий Кателевский («Барс»)

...111. н Захар Бардаков («Витязь»)

...112. н Василий Атанасов («Мамонты Югры»)

...113. н Матвей Петров («Крылья Советов»)

...123. з Никита Новиков (МХК «Динамо»)

...125. н Никита Буруянов (МХК «Динамо Санкт-Петербург»)

...126. з Николай Макаров («Красная Армия»)

...128. з Даниил Соболев («Виндзор», OHL)

...132. н Матвей Надворный (МХК «Динамо»)

...151. н Илья Иванцов («СКА-1946»).