Экс-тренер «Калгари» войдёт в штаб главного тренера «Анахайма»

Бывший главный тренер «Калгари Флэймз» Джефф Уорд войдёт в штаб Далласа Экинса, работающего в «Анахайм Дайк», сообщает инсайдер Даррен Дрегер в «Твиттере».

Уорд был уволен с поста главного тренера «Флэймс» 5 марта. В сезоне-2020/21 Национальной хоккейной лиги «Калгари» занял пятое место в таблице Северного дивизиона, набрав 55 очков в 56 играх. По итогам регулярного чемпионата «Флэймз» не вышли в плей-офф. В полуфинале турнира от Северного дивизиона играет «Вегас Голден Найтс».

«Анахайм» в текущем сезоне НХЛ занял последнее, восьмое место в таблице Западного дивизиона. В активе «Дакс» 43 очка в 56 матчах.

Ранее сообщалось, что Жерар Галлан, который выиграл чемпионат мира – 2021 в Латвии со сборной Канады, возглавит «Нью-Йорк Рейнджерс».