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Василевский повторил российский рекорд Набокова по количеству побед в матчах плей-офф НХЛ

Василевский повторил российский рекорд Набокова по количеству побед в матчах плей-офф НХЛ
Сергей Емельянов
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Во втором матче полуфинала Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг» дома обыграла «Нью-Йорк Айлендерс» со счётом 4:2 и сравнялась в серии – 1-1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Брейден Пойнт, Ондржей Палат, Ян Рутта и Виктор Хедман. Российский форвард Никита Кучеров за 19.03 на площадке сделал три результативные передачи, дважды бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «+2».

Вратарь Андрей Василевский совершил 24 сейва из 26 бросков. Для Василевского эта победа стала 42-й за карьеру в плей-офф НХЛ, что является повторением российского рекорда. Ранее Евгений Набоков с 42 победами являлся единоличным обладателем этого достижения. При этом стоит заметить, что Андрей провёл на 15 матчей меньше, чем Евгений — 71 против 86. Топ-3 замыкает Николай Хабибулин (39).

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