Брейден Пойнт повторил достижение Никиты Кучерова в истории «Тампы» в плей-офф НХЛ

Во втором матче полуфинала Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг» дома обыграла «Нью-Йорк Айлендерс» со счётом 4:2 и сравнялась в серии – 1-1.



В составе победителей заброшенными шайбами отметились Брейден Пойнт, Ондржей Палат, Ян Рутта и Виктор Хедман. Пойнт продлил серию с заброшенными шайбами в нынешнем плей-офф до пяти матчей, что является повторением лучшего результата во всей лиге.

Канадец забросил 10-ю шайбу в нынешнем плей-офф, упрочив лидерство в гонке снайперов. Брейден достиг рубежа в 10 точных бросков во втором розыгрыше Кубка Стэнли подряд, что является повторением клубного достижения Никиты Кучерова. Российский нападающий в 2015-2016 годах также забивал минимум по 10 голов в двух плей-офф кряду.