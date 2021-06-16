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Брейден Пойнт повторил достижение Никиты Кучерова в истории «Тампы» в плей-офф НХЛ

Брейден Пойнт повторил достижение Никиты Кучерова в истории «Тампы» в плей-офф НХЛ
Сергей Емельянов
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Во втором матче полуфинала Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг» дома обыграла «Нью-Йорк Айлендерс» со счётом 4:2 и сравнялась в серии – 1-1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Брейден Пойнт, Ондржей Палат, Ян Рутта и Виктор Хедман. Пойнт продлил серию с заброшенными шайбами в нынешнем плей-офф до пяти матчей, что является повторением лучшего результата во всей лиге.

Канадец забросил 10-ю шайбу в нынешнем плей-офф, упрочив лидерство в гонке снайперов. Брейден достиг рубежа в 10 точных бросков во втором розыгрыше Кубка Стэнли подряд, что является повторением клубного достижения Никиты Кучерова. Российский нападающий в 2015-2016 годах также забивал минимум по 10 голов в двух плей-офф кряду.

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