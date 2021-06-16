Пойнт повторил лучший результат нынешнего плей-офф НХЛ по серии с заброшенными шайбами

Во втором матче полуфинала Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг» дома обыграла «Нью-Йорк Айлендерс» со счётом 4:2 и сравнялась в серии – 1-1.



В составе победителей заброшенными шайбами отметились Брейден Пойнт, Ондржей Палат, Ян Рутта и Виктор Хедман. Пойнт продлил серию с заброшенными шайбами в нынешнем плей-офф до пяти матчей, что является повторением лучшего результата во всей лиге. Ранее в пяти матчах кряду в этом розыгрыше Кубка Стэнли отличался нападающий «Колорадо Эвеланш» Брэндон Саад.

Российский форвард Никита Кучеров за 19.03 на площадке сделал три результативные передачи, дважды бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «+2».Третье результативное действие в матче стало для Кучерова 117-м набранным очком за карьеру в плей-офф НХЛ, что является четвёртым результатом в истории среди россиян. Форвард «молний» повторил результат знаменитого защитника Сергея Зубова.