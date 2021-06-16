Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Пойнт повторил лучший результат нынешнего плей-офф НХЛ по серии с заброшенными шайбами

Пойнт повторил лучший результат нынешнего плей-офф НХЛ по серии с заброшенными шайбами
Сергей Емельянов
Комментарии

Во втором матче полуфинала Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг» дома обыграла «Нью-Йорк Айлендерс» со счётом 4:2 и сравнялась в серии – 1-1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Брейден Пойнт, Ондржей Палат, Ян Рутта и Виктор Хедман. Пойнт продлил серию с заброшенными шайбами в нынешнем плей-офф до пяти матчей, что является повторением лучшего результата во всей лиге. Ранее в пяти матчах кряду в этом розыгрыше Кубка Стэнли отличался нападающий «Колорадо Эвеланш» Брэндон Саад.

Российский форвард Никита Кучеров за 19.03 на площадке сделал три результативные передачи, дважды бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «+2».Третье результативное действие в матче стало для Кучерова 117-м набранным очком за карьеру в плей-офф НХЛ, что является четвёртым результатом в истории среди россиян. Форвард «молний» повторил результат знаменитого защитника Сергея Зубова.

Новость по теме
Кучеров догнал Зубова в списке самых результативных россиян в истории плей-офф НХЛ
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021