Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Хедман – о критике защитников после первого матча: сегодня хотели положить этому конец

Хедман – о критике защитников после первого матча: сегодня хотели положить этому конец
Георгий Горностаев
Комментарии

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Виктор Хедман после победы во втором матче серии третьего раунда плей-офф НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс» (4:2, 1-1) поделился мнением об игре.

Важнейшие голы. До первого матча серии никто не заикался, что защитники не забивали, но мы проиграли, и внезапно об этом все стали говорить. Сегодня мы хотели положить этому конец. И гол Рутса был отличным способом это сделать. Мы очень рады победе и с нетерпением ждем поездки на Лонг-Айленд», – цитирует Хедмана официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, что во втором матче серии Хедман отметился голом и отдал результативную передачу, а по итогам встречи стал третьей звездой.

В следующем матче «Айлендерс» и «Тампа» сыграют 18 июня в 3:00 мск.

Новость по теме
Кучеров и Василевский стали первой и второй звездой в полуфинальном матче с «Айлендерс»
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021