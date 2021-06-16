Хедман – о критике защитников после первого матча: сегодня хотели положить этому конец
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Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Виктор Хедман после победы во втором матче серии третьего раунда плей-офф НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс» (4:2, 1-1) поделился мнением об игре.
Важнейшие голы. До первого матча серии никто не заикался, что защитники не забивали, но мы проиграли, и внезапно об этом все стали говорить. Сегодня мы хотели положить этому конец. И гол Рутса был отличным способом это сделать. Мы очень рады победе и с нетерпением ждем поездки на Лонг-Айленд», – цитирует Хедмана официальный сайт НХЛ на русском языке.
Напомним, что во втором матче серии Хедман отметился голом и отдал результативную передачу, а по итогам встречи стал третьей звездой.
В следующем матче «Айлендерс» и «Тампа» сыграют 18 июня в 3:00 мск.
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