Хедман – о критике защитников после первого матча: сегодня хотели положить этому конец

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Виктор Хедман после победы во втором матче серии третьего раунда плей-офф НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс» (4:2, 1-1) поделился мнением об игре.

Важнейшие голы. До первого матча серии никто не заикался, что защитники не забивали, но мы проиграли, и внезапно об этом все стали говорить. Сегодня мы хотели положить этому конец. И гол Рутса был отличным способом это сделать. Мы очень рады победе и с нетерпением ждем поездки на Лонг-Айленд», – цитирует Хедмана официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, что во втором матче серии Хедман отметился голом и отдал результативную передачу, а по итогам встречи стал третьей звездой.

В следующем матче «Айлендерс» и «Тампа» сыграют 18 июня в 3:00 мск.