Экс-защитник «Авангарда» Бондарев продолжит карьеру в «Динамо» МО из ВХЛ

38-летний защитник Алексай Бондарев подписал односторонний контракт с «Динамо» МО сроком на один год, сообщает официальный сайт клуба.

Ранее хоккеист выступал в «Тракторе», «Нефтехимике», «Спартаке», ЦСКА, «Металлурге», «Локомотиве» и «Авангарде». Последним клубом хоккеиста был «Авангард», который он покинул в прошлом году.

В сезоне- 2019/2020 защитник провёл 49 матчей в регулярном чемпионате и отдал три результативные передачи. В плей-офф того сезона у игрока сыграно шесть встреч.

По итогам прошлого сезона «Динамо» МО заняло 16-е место в таблице Высшей хоккейной лиги и вышло в плей-офф, где в первом раунде уступило будущему чемпиону – «Югре» – со счётом 1-4 в серии. Напомним, что клуб входит в систему московского «Динамо», выступающего в КХЛ.