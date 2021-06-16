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Кожевников – о Захаркине: разбирать игру только по эпизодам, непрофессионально

Кожевников – о Захаркине: разбирать игру только по эпизодам, непрофессионально
Георгий Горностаев
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о словах заслуженного тренера России Игоря Захаркина.

«Сначала в своём интервью он признается, что четвертьфинальный матч чемпионата мира в Риге Россия – Канада не смотрел, а потом – по традиции, свысока – даёт его детальный анализ. Разбирать игру, имея возможность увидеть только её эпизоды – уже смешно. И как минимум непрофессионально.

Но больше всего меня удивили сами оценки. Например, матч со шведами, который, на мой взгляд, стал для сборной России одним из самых интересных на турнире, подвергается критике.

Говорится о какой-то оборонительной тактике, хотя как раз со шведами сборная сыграла активно – как во многих встречах групового турнира.
Подозреваю, что Захаркин опять игры не смотрел – только эпизоды. Но тогда такой разбор – очередное шарлатанство», – цитирует Кожевникова Russia-Hockey.

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