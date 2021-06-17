Дюшарм — о пропущенных голах: знали, что делать в таких ситуациях, но дали этому случиться

Главный тренер «Монреаль Канадиенс» Доминик Дюшарм поделился мнением о второй встрече полуфинальной серии Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс» (3:2, 1-1).

«После 3:0 пропустили два похожих гола? Мы знали, что делать в таких ситуациях, говорили об этом перед началом серии, но всё равно почему-то позволили этому случиться.

Питри? Он важный игрок как в обороне, так и в атаке. Он великолепно защищается, двигается с шайбой и контролирует происходящее на площадке. Это настоящий игрок, который проявляет свои лучшие качества в самые важные моменты матчей», — цитирует Дюшарма официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, третья полуфинальная встреча команд состоится 19 июня в Монреале. Начало матча — в 3:00 мск.