Стоун: когда проигрываешь после 1-го периода 0:2 и пропускаешь 3-й гол, сложно вернуться

Нападающий «Вегас Голден Найтс» Марк Стоун поделился мнением о второй встрече полуфинальной серии Кубка Стэнли с «Монреаль Канадиенс» (2:3, 1-1).
«Сегодня у нас было много шансов забить, надо было реализовывать большинство. У нас были возможности вернуться в игру, но когда проигрываешь 0:2 после первого периода и затем ещё пропускаешь третий гол, то в такую гору уже очень сложно подняться», — цитирует Стоуна официальный сайт НХЛ на русском языке.
Во втором матче полуфинала Кубка Стэнли «Монреаль Канадиенс» на выезде обыграл «Вегас Голден Найтс» со счётом 3:2 и сравнялся в серии плей-офф — 1-1. После первого периода «Вегас» проигрывал 0:2, к 38-й минуте счёт был 0:3.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Йоэль Армиа, Тайлер Тоффоли и Пол Байрон. За «Вегас» дубль оформил Алекс Пьетранджело.
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