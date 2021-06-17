Перри — об игре «Монреаля»: очень важно, когда забиваешь первым и не нужно отыгрываться
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Нападающий «Монреаль Канадиенс» Кори Перри поделился мнением о второй встрече полуфинальной серии Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс» (3:2, 1-1).
«Очень важно, когда ты забиваешь первым, ведёшь в счёте и тебе не нужно отыгрываться. Тогда всё сразу встаёт на свои места. Я думаю, наши ребята играли хорошо, сохраняли динамику и держали игру под контролем», — цитирует Перри официальный сайт Национальной хоккейной лиги на русском языке.
Во втором матче полуфинала Кубка Стэнли «Монреаль Канадиенс» на выезде обыграл «Вегас Голден Найтс» со счётом 3:2 и сравнялся в серии плей-офф — 1-1.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Йоэль Армиа, Тайлер Тоффоли и Пол Байрон. За «Вегас» дубль оформил Алекс Пьетранджело.
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