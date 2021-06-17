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Дюшарм: «Монреаль» во второй половине матча сумел проявить хладнокровие

Дюшарм: «Монреаль» во второй половине матча сумел проявить хладнокровие
Георгий Горностаев
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Главный тренер «Монреаль Канадиенс» Доминик Дюшарм поделился мнением о второй встрече полуфинальной серии Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс» (3:2, 1-1).

«Мы во второй половине матча сумели проявить хладнокровие. При этом я думаю, что мы можем выполнять свою работу ещё лучше. Мы хотим чётче контролировать шайбу. Сейчас с этим было всё нормально, и в итоге это принесло свои плоды», — цитирует Дюшарма официальный сайт НХЛ на русском языке.

Во втором матче полуфинала Кубка Стэнли «Монреаль Канадиенс» на выезде обыграл «Вегас Голден Найтс» со счётом 3:2 и сравнялся в серии плей-офф — 1-1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Йоэль Армиа, Тайлер Тоффоли и Пол Байрон. За «Вегас» дубль оформил Алекс Пьетранджело.

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