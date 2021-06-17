«Жерар, знаю, как играть с ними, записывай!» Шипачёв шуточно рассказал о победе Канады

Нападающий московского «Динамо» Вадим Шипачёв в шутку рассказал о победе сборной Канады под руководством тренера Жерара Галлана над Россией в четвертьфинале ЧМ-2021 (2:1, ОТ), а также ответил на шуточный вопрос о главном тренере канадцев.
«Ну конечно. Я «таскал» его два месяца. Сейчас он в порядке, топ вообще. Фундамент заложил я ему тогда.
Канадцам не помешало звено Каменев — Тимкин — Швец-Роговой, которое принесло победу СКА над «Динамо» в плей-офф? Конечно, я ему звонил: «Жерар, знаю, как играть с ними, записывай!»
Ну а если серьёзно, то, видимо, у канадцев сложился хороший коллектив, раз они выиграли. Но не могу это комментировать. Обидно, что наши ребята проиграли в четвертьфинале. Просидели полтора-два месяца в «пузыре» и так закончили. Думаю, никто не доволен и все будут стараться в следующем сезоне исправиться», — цитируют Шипачёва «Известия».
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