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Словацкий форвард Цегларик стал игроком «Авангарда»

Словацкий форвард Цегларик стал игроком «Авангарда»
Никита Паглазов
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Словацкий нападающий Петер Цегларик стал игроком «Авангарда».

Как сообщает официальный сайт клуба, между 25-летним хоккеистом и командой заключено соглашение сроком на один сезон.

«Нашей команде было необходимо найти замену Риду Буше. Искать игрока в Северной Америке рискованно: хоккеисты предпочитают ждать окончания чемпионата НХЛ, к тому же оформление визы в Россию сейчас занимает долгое время. Поэтому мы подписали нападающего, адаптированного к европейскому хоккею и максимально мотивированного на победу.

Сильнейшая сторона Петера Цегларика – его бросок. Он обладает хорошим броском в касание, способен забросить с ходу, крайне опасен в большинстве. Хорошо читает игру, видит площадку, может креативно действовать в атаке. На чемпионате мира Цегларик показал отличную результативность, решал моменты в одиночку. Верим, что высокий игровой интеллект и мотивация помогут Петеру реализовать свой потенциал в нашей команде», — заявил генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков.

В прошедшем сезоне Цегларик провёл 49 матчей за шведский «Лександ» и набрал 41 (20+21) очко. В восьми матчах на чемпионате мира в составе сборной Словакии форвард отметился пятью заброшенными шайбами и шестью результативными передачами.

В «Авангарде» Цегларик будет выступать под 34-м номером.

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