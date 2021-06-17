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Хоккеисты признали бросок Овечкина лучшим в НХЛ по результатам голосования

Хоккеисты признали бросок Овечкина лучшим в НХЛ по результатам голосования
Никита Паглазов
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин имеет лучший бросок из всех игроков лиги, по мнению самих хоккеистов.

По результатам голосования российский форвард занял первое место, набрав 48.95%. Второе место — у форварда «Торонто Мэйпл Лифс» Остона Мэттьюса – 28.78%. На третьем месте расположился Ши Уэбер из «Монреаль Канадиенс» (5.04%).

В прошедшем регулярном чемпионате 35-летний россиянин провёл 45 матчей, в которых набрал 42 (24+18) очка при показателе полезности «-7». В плей-офф Овечкин сыграл в пяти матчах, набрав 4 (2+2) балла при показателе полезности «-2».

Также российский форвард занял второе место в голосовании за лучшего нападающего сезона, набрав 33.82%. Первое место – у Остона Мэттьюса (46.27%).

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