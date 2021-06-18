Василевский стал абсолютным рекордсменом по победам российских вратарей в плей-офф НХЛ
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В третьем матче полуфинала Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг» на выезде обыграла «Нью-Йорк Айлендерс» со счётом 2:1 и вышла вперёд в серии – 2-1.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Янни Гурд и Брейден Пойнт. Российский форвард Никита Кучеров за 19.53 сделал голевую передачу и заработал показатель полезности «+1». Голкипер Андрей Василевский совершил 27 сейвов из 28 брсоков. Для Василевского эта победа стала 43-й за карьеру в плей-офф НХЛ, что является рекордом среди россиян.
Ранее Евгений Набоков с 42 победами являлся рекордсменом по этому показателю. При этом стоит отметить, что Андрей провёл на 14 матчей меньше, чем Евгений — 72 против 86. Топ-3 замыкает Николай Хабибулин (39).
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